В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за призывы к массовым беспорядкам. Законопроект предусматривает увеличение срока лишения свободы за призывы к массовым беспорядкам и насилию до четырёх лет, а если они распространялись через интернет или СМИ - до шести лет, сообщает "Псковская лента новостей".