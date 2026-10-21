В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за призывы к массовым беспорядкам. Законопроект предусматривает увеличение срока лишения свободы за призывы к массовым беспорядкам и насилию до четырёх лет, а если они распространялись через интернет или СМИ - до шести лет, сообщает "Псковская лента новостей".
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