Жители Удмуртии пожаловались на нашествие летающих тлей

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии стали жаловаться в соцсетях на нашествия летающих тлей. Как сообщила пресс-служба Минприроды республики, ситуацию прокомментировал старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский.
Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии стали жаловаться в соцсетях на нашествия летающих тлей. Как сообщила пресс-служба Минприроды республики, ситуацию прокомментировал старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский.
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