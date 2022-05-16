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ДТП с двумя авто в Приморье закончилось вылетом с дороги и переворотом

ДТП с двумя авто в Приморье закончилось вылетом с дороги и переворотом

По словам очевидца, жёсткое столкновение случилось на улице Горького. Обстоятельства происшествия не уточняются, но хорошо видны итоги — микроавтобус и легковая машина вылетели с проезжей части, один из автомобилей рухнул боком в придорожный кювет.

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