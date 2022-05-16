ДТП с двумя авто в Приморье закончилось вылетом с дороги и переворотом

По словам очевидца, жёсткое столкновение случилось на улице Горького. Обстоятельства происшествия не уточняются, но хорошо видны итоги — микроавтобус и легковая машина вылетели с проезжей части, один из автомобилей рухнул боком в придорожный кювет.