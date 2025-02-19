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Царьград

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Новосибирские ракетные комплексы "Ярс" начали боевое патрулирование

Новосибирские ракетные комплексы "Ярс" начали боевое патрулирование

Пусковые установки "Ярс" из Новосибирского ракетного соединения началу боевое патрулирование. Стратегические ракетные войска разрабатывают задачи и проводят маневры для проверки готовности техники и умений личного состава противодействовать диверсионным группам.

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