Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСЕЙ
    Селихов - сонная муха. Абаскаль включил тормоз, я про Селихова🧑‍🎨«Спартак» отстал ...
  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...

«Интер» – фаворит финала Кубка Италии с «Фиорентиной», а БЕТСИТИ страхует 2000 рублей – можно зарядить на любой исход без риска!

«Интер» сыграет с «Фиорентиной» в финале Кубка Италии. Миланцы после мощной серии из 8 побед проиграли в Серии А взявшему скудетто «Наполи», а «фиалки» демонстрируют неровные результаты и зависли в середине таблицы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх