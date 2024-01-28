Медведев выиграл два первых сета в финальном матче Australian Open

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведе выиграл два первых сета в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) у представителя Италии Янника Синнера, который идет четвертым в мировом рейтинге.
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