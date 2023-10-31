Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Можно ли доверять оружие перебежчикам из ВСУ?

Можно ли доверять оружие перебежчикам из ВСУ?

Первый батальон из экс-военных Украины поступил на службу в армию России Сергей Аксенов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Материал комментируют: Алексей Леонков Дмитрий Еловский Дмитрий Селезнев Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших бойцов ВСУ, начал служить в армии России.

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Комментарии
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Александр Петров
С самого начала СВО надо было создавать подразделения  из добровольно сдавшихся  украинских военных это была бы хорошая агитация для сомневающихся  украинцев.
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20 час.
Владимир Михальков
Вся эта СВО состоит из ошибок за которые заплачено кровью и даже когда всё закончится ещё долгие годы это будет незаживающая рана!
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19 час.
Юрий Проскоков
Хохол был и останется им до гроба, это самая продажная нация. Они ведь могут водно прекрасное время повернуть оружие против русских в самый неподходящий момент. Зря это всё затеяли!
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11 час.

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