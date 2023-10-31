Можно ли доверять оружие перебежчикам из ВСУ?

Александр Петров С самого начала СВО надо было создавать подразделения из добровольно сдавшихся украинских военных это была бы хорошая агитация для сомневающихся украинцев.

Владимир Михальков Вся эта СВО состоит из ошибок за которые заплачено кровью и даже когда всё закончится ещё долгие годы это будет незаживающая рана!