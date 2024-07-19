"Любишь чужие животики?": Мигрант избил доктора за медосмотр его жены-мусульманки в хиджабе

В чуркистане если РОССИЯНЕ будут вести себя как черножопые мигранты чурки до суда не доживут просто мокрого места не оставят как шакалы Так какого хрена нам глядеть на выходки бешенных собак черножопых мигрантов чурок исламистов ихних муфтий с басмачами Надо просто убивать как гиен шакалов собак до последнего чуркистана

лина любимцева

А зачем они идут на осмотр к врачам? Пусть идут к знахаркам, или сами осматривают своих жен-мусульманок. А!!!... "МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ? Для этого нужен медосмотр? А без медосмотра НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТЕ!! Хиляйте мимо!! Живот накладной, и никакой беременности НЕТ!! Они будут продавать одного и того же ребенка, как своего, чтобы получить деньги!! Ж У Л И К И!!!