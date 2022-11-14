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Почему в Петербурге зафиксирована новая волна срочной продажи жилья

Почему в Петербурге зафиксирована новая волна срочной продажи жилья

Рассказываем, почему в Петербурге зафиксирована новая волна срочной продажи жилья.Специалисты в сфера продажи жилья, а также специальные тематические сервисы зафиксировали существенный рост объявлений о срочной продаже жилья в Санкт-Петербурге.

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