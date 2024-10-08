Премьер нового члена БРИКС приедет на саммит в Казани

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об участии в мероприятии главы правительства нового члена организации объявило посольство России в африканской стране, сообщает ТАСС.
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