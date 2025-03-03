Извинения за "Катюшу": Молдавия раскритиковала оркестр из Израиля. Захарова возмутилась: "А за "Смуглянку" тоже извиняться?"

АндрейБорков

Товарищем вас, полковник, назвать язык не поворачивается и клавиатура сильно возражает. В воинском звании мы с вами на одной ступени, ведомства разные - у вас Мин.Обороны, у меня Погранвойска, Морские части. Что такое Сухопутные войска МО РФ я насмотрелся вдоволь, всласть и через край. До начала 90-х это были нормальные люди и нормальные Войска. А где то с 1993 года это было НЕЧТО. Кто стрелял по Белому Дому в Москве в 1993 году, не вы ли, в чине старлея или капитана? В том же 1993 году я приступил к охране Гос.Границы в Арктических вода, не приняв УкРуинскую присягу и перебравшись из Балаклавы(Севастополь) в Мурманскую область, Североморский район. Если вы в запасе, а не отставке, то очень может быть, что первое звание "лейтенант" получили не при СССР. Это подтверждает и ваше "... тухлый совковый анекдот про помидоры..". За свой юмор я высказывание старшего помощника командира МПК -052 не выдавал, я процитировал его высказывание, не более того. Вы, видимо с молдаванами не служили? Я мне на закате СССР пришлось. Трюмные машинисты и марсовые у нас на ПСКР были молдаване. Это была большая беда для меня, как командира группы(ЭТГ БЧ-5) и боцмана(марсовые были в его подчинении), так же марсовые и трюмные входили в состав аварийной партии, командир - гл.боцман, что тоже было не очень хорошо. Благо ни чего серьезного в те времена не случалось. Судить про то, какие из нас офицеры не вам, полковник, вы скорее всего судите по себе, если вы служили в артиллерии или РВ, то с физикой(наука такая) должны быть знакомы, а если знакомы, то ваше высказывание про то, что "...Из вас офицеры, как из говна пули..." равнозначно относиться и к вам, в полной мере и по полной программе. Кстати, тот старпом, в последствии командовал дивизией на СФ и имел воинское звание контр-адмирал, по этому вы нарушили правила офицерской чести и оскорбили старшего по воинскому званию. Насчет моих должностей и званий, видимо руководители ФПС РФ и ФСБ РФ не согласовали назначение меня на соответствующие должности и присвоение мне соответствующих воинских званий с вами. По этому, следуя простой человеческой логике, вы полковник не чем не лучше ни меня, ни отставного контр-адмирала, а очень может быть , что и значительно хуже. Не зря же народная молва гласила, что ЧЕМ БОЛЬШЕ В АРМИИ(не на Флоте, а именно в Армии) ДУБОВ, ТЕМ КРЕПЧЕ НАША ОБОРОНА. 🤣🤣🤣🤣