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Сергей Кургинян заявил, что отдать Курилы СССР Японии не позволили США

Сергей Кургинян заявил, что отдать Курилы СССР Японии не позволили США

СССР обеспечил поражение Японии, разгромив Квантунскую армию, и в Токио это признали и были готовы отдать Курильские острова, однако процессу помешал Вашингтон, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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