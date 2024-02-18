Характер есть, желание побеждать — у избранных: какие впечатления оставил турнир российских фигуристов на Спартакиаде

Турнир фигуристов на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске вышел успешным по большому счёту только для Евгения Семененко и Марка Кондратюка, один из которых перешагнул гроссмейстерскую отметку 300 баллов, а второй подобрался к ней вплотную.
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