Государственная налоговая служба (ГНС) напоминает налогоплательщикам об изменении налогового периода для исчисления и уплаты местных налогов и налогов за природные ресурсы, начиная с 2025 года, отмечает Noi.
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