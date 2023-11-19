Responsible Statecraft: Белый дом фактически подтвердил, что толкает Украину на переговоры

Соединенные Штаты никогда не перестанут поддерживать Украину. В основном столь категоричное утверждение высших должностных лиц Америки касается риторической составляющей помощи и политической международной поддержки.
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