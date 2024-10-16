Стало известно, как добавить объект Text Art в документ «Р7-Офис»

Выяснилось, что пользователи «Р7-Офис» могут увеличить привлекательность и доходчивость текстов. С помощью визуальных эффектов TextArt текст можно сделать объемным, стилизовать под граффити, преобразовать в дугу или волну и многое другое.
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