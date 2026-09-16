OrienSpace запустила с моря ракету Gravity-1 с девятью спутниками

ШАНХАЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Китайская аэрокосмическая компания OrienSpace осуществила запуск с морской платформы коммерческой ракеты-носителя Gravity-1 с девятью спутниками.
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