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Царьград

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Договорняк вступил в силу, пока все смотрели на фронт: Киев сливает Трампа. Выход из Суджи - "часть переговорного процесса"

Договорняк вступил в силу, пока все смотрели на фронт: Киев сливает Трампа. Выход из Суджи - "часть переговорного процесса"

После того как ряд военкоров торжественно объявили о полном освобождении Суджи, а после даже опубликовали кадры, как наши бойцы водрузили флаг, а боевики отступают к госгранице, началась серия вбросов о том, что враг якобы вышел самостоятельно.

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