Политолог указал на нежелание ФРГ расследовать диверсию на "Северных потоках"

Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency Запоздалая реакция немецкой стороны на расследование диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" не может не вызывать подозрений.
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