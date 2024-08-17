В Онеге проходят творческие лаборатории проекта «Заря. Онега»

Участников ожидают театральная лаборатория под руководством известного режиссёра Дмитрия Крестьянкина и «фотоохота» с фотографом Виктором ЮльевымТакже онежане и гости города смогут создать собственные арт-объекты, сделать костюмы и маски, поставить спектакль, создать яркие художественные полотна и картины.