В Онеге проходят творческие лаборатории проекта «Заря. Онега»

Участников ожидают театральная лаборатория под руководством известного режиссёра Дмитрия Крестьянкина и «фотоохота» с фотографом Виктором ЮльевымТакже онежане и гости города смогут создать собственные арт-объекты, сделать костюмы и маски, поставить спектакль, создать яркие художественные полотна и картины.
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