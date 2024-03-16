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Памфилова призвала граждан найти время для голосования на выборах президента РФ

Памфилова призвала граждан найти время для голосования на выборах президента РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова после голосования на выборах президента Российской Федерации призвала граждан выделить время и проголосовать на выборах очно или дистанционно.

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