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Регионы России

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Новый главком ВСУ Михаил Драпатый не справился с алкоголизмом в войсках

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый не справился с алкоголизмом в войсках

Михаил Драпатый, занявший пост главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в январе 2025 года, не смог справиться с проблемой массового алкоголизма среди подчинённых, в частности среди принудительно мобилизованных военнослужащих.

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