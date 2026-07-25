Новый главком ВСУ Михаил Драпатый не справился с алкоголизмом в войсках

Михаил Драпатый, занявший пост главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в январе 2025 года, не смог справиться с проблемой массового алкоголизма среди подчинённых, в частности среди принудительно мобилизованных военнослужащих.
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