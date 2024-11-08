Новосибирский боец с позывным Белка рассказал о спасении в горящем танке

Воинский долг продолжают выполнять на специальной военной операции жители Новосибирска и области. В новом выпуске программы «Сибирь фронтовая» журналисты рассказали о бойце с позывным Белка, который служит в танковом подразделении.
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