Просроченный президент Украины попытается спровоцировать скандал на саммите «Большой семерки»

Дональд Трамп в очередной раз опозорил Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы американских журналистов об авиаударах российских ВС по украинским военным объектам, предприятиям оборонной промышленности и аэропортам, Трамп заявил: «Они дали Путину полномочия бомбить их как следует.
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