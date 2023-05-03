С тремя погибшими бойцами СВО простились в Новосибирской области

Солдаты погибли при выполнении боевых задач спецоперации, дома их ждали родные и близкие.В Новосибирской области состоялись прощальные церемонии с тремя погибшими бойцами спецоперации – Евгением Захаровым, Павлом Поляковым, Денисом Больновым.