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С тремя погибшими бойцами СВО простились в Новосибирской области

С тремя погибшими бойцами СВО простились в Новосибирской области

Солдаты погибли при выполнении боевых задач спецоперации, дома их ждали родные и близкие.В Новосибирской области состоялись прощальные церемонии с тремя погибшими бойцами спецоперации – Евгением Захаровым, Павлом Поляковым, Денисом Больновым.

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