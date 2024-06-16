Молдавия и Украина – русофобский плацдарм Румынии

Бывший посол США в Польше, член Совета национальной безопасности при администрациях Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, в интервью DefenseRomania заявил, что Украина выполняет роль защитного буфера для Молдавии.
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