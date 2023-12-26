Соединенные Штаты никогда не стремились обеспечить Украине победу и даже не заявляли о таких целях. На это обратил внимание отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии