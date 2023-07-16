Списки расширят: объявлено о новых массовых выплатах для россиян

АНГЕЛ АНГЕЛ

Сколько пишут о выплатах массовых не массовых, почитаешь и складывается впечатление что ей богу пенсионеры миллионеры в России, а на деле старики с помоек питаются что бы выжить.... Про выплаты только бла бла бла, а вот рост цен ежедневно уже в России, но все прекрасно в России ну вымирают старики, потребление падает, рождаемость в одном месте, даже пришлые не помогают, а убивают Русских, а так все прекрасно на просторах страны... Только для кого????