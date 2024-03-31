Почему Юрий Стоянов против просмотра “Городка” с его первых серий

Юрий Стоянов высказал свое мнение о ранних эпизодах шоу “Городок”. Актер признался, что не впечатлен первыми сериями и посоветовал зрителям пропустить их, хотя отметил, что его рекомендации обычно вызывают противоположную реакцию у аудитории.
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