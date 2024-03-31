Почему Юрий Стоянов против просмотра “Городка” с его первых серий

Юрий Стоянов высказал свое мнение о ранних эпизодах шоу “Городок”. Актер признался, что не впечатлен первыми сериями и посоветовал зрителям пропустить их, хотя отметил, что его рекомендации обычно вызывают противоположную реакцию у аудитории.