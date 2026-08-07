🇷🇺🔥🏴☠️Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ уничтожают технику НАТО и пехоту ВСУ в боях у Покровска ▪️Бойцы батальона им.
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🇷🇺🔥🏴☠️Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ уничтожают технику НАТО и пехоту ВСУ в боях у Покровска ▪️Бойцы батальона им.
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