В ночь на 20 октября демилитаризация бандеровщины шла полным ходом.
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это нужно было сделать еще 4 года назад
Армия на Украине готовится из нацистов на западе. Кедми предупреждает🙈😡🥵
Да уж, в кружевных труселях не согреешься.
ПУСТЬ И ДАЛЕЕ ПРЫГАЮТ И СОГРЕВАЮТСЯ.....ДОПРЫГАЛИСЬ БЛЯ...
Сами напросились, теперь пусть радуются нашим подарком. А ведь так радовались нашим бедам, теперь не до смеха будет.