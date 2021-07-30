В РК продолжат реализацию и внедрение проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан Ерлан Киясов постановил: Продолжить реализацию и внедрение проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства: фитнес-клубы, включая йога центры; спа-центры; бани, сауны, бассейны; компьютерные клубы, включая PlayStation клубы; боулинг клубы; кинотеатры; театры и филармонии; объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением, стрит-фудов; объекты общественного питания по типу столовых; межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки; межобластные и внутриобластные регулярные перевозки; бильярдные клубы; концертные залы; добровольные участники; караоке; выставки; океанариум; марафоны; спортивные мероприятия со зрителями; аэропорты; лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи; детские развлекательные центры (крытые); цирки; отели, гостиницы; центры обслуживания населения; железнодорожные вокзалы и автовокзалы; рынки (крытые и открытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные); детские оздоровительные центры (для работников (персонала)); букмекерские конторы; центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг; объекты образования, включая ВУЗы, колледжи и образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет); спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры.