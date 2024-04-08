Автобус с 68 пассажирами перевернулся в Самарской области

В результате аварии погибли два человека.фото: пресс-служба ГИБДД Самарской области--> В Самарской области пассажирский автобус SCANIA съехал с трассы и опрокинулся, в результате чего погибли два пассажира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии