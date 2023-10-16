Путин: Китай и Россия всегда по любому вопросу старались найти компромисс

Как заявил в интервью Медиакорпорации Китая президент Владимир Путин, отношения России и Китая формировались не под текущую конъюнктуру мировых дел, это результат аккуратной и спокойной работы с учетом национальных интересов обеих сторон на протяжении двух десятилетий, подчеркнул глава государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии