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Путин: Китай и Россия всегда по любому вопросу старались найти компромисс

Путин: Китай и Россия всегда по любому вопросу старались найти компромисс

Как заявил в интервью Медиакорпорации Китая президент Владимир Путин, отношения России и Китая формировались не под текущую конъюнктуру мировых дел, это результат аккуратной и спокойной работы с учетом национальных интересов обеих сторон на протяжении двух десятилетий, подчеркнул глава государства.

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