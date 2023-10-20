США провели испытания на ядерном полигоне в день отзыва ГД ратификации ДВЗЯИ

Как сообщили в Минэнерго США, на полигоне в Неваде, где ранее проводили испытания ядерного оружия, прошли подземные испытания, причем произошло это в тот же день, когда Государственная дума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), — 18 октября.
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