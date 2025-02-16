"Конкретно ты, милый мальчик". Зеленский кричал так громко, что дозвался рэкетиров. Военный эксперт Андрей Пинчук объяснил, что будет с Украиной, если Киев не вернёт долг американцам в 500 миллиардов долларов за помощь в СВО.