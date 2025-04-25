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Трех российских пенсионеров мошенники обманули на 3,1 миллиона рублей

Трех российских пенсионеров мошенники обманули на 3,1 миллиона рублей

В Москве мошенники обманули трех пенсионеров на 3,1 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, 19 апреля 80-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что несколько дней назад ему позвонила женщина из якобы департамента Тверского района и сказала, что к празднику ему и его жене положены выплаты, которые можно получить, лишь предоставив данные паспорта для почтальона.

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