Врач Павлова рассказала, что постоянное употребление кефира на ночь может привести к развитию преддиабета

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщила, что постоянное употребление кисломолочных продуктов на ночь, в частности — кефира, может привести к накоплению жировой ткани и развитию преддиабета.
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