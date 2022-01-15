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С новым строем! В 2021 году Россия перешла от электорального авторитаризма к полноценной диктатуре - «Мнения»

С новым строем! В 2021 году Россия перешла от электорального авторитаризма к полноценной диктатуре - «Мнения»

Сергей Ерофеевсоциолог, профессор Ратгерского университета (США)Главным итогом 2021 года в России стала смена политического режима с электорального авторитаризма на диктатуру, уверен социолог Сергей Ерофеев.

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