С новым строем! В 2021 году Россия перешла от электорального авторитаризма к полноценной диктатуре - «Мнения»

Сергей Ерофеевсоциолог, профессор Ратгерского университета (США)Главным итогом 2021 года в России стала смена политического режима с электорального авторитаризма на диктатуру, уверен социолог Сергей Ерофеев.
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