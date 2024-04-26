Снова скандал на «Битве экстрасенсов»: осужденный за мошенничество Левин вернулся в шоу из мест заключения

«Битва экстрасенсов» продолжает свое существование, несмотря на многократные разоблачения и существование документального фильма, в котором тот начистоту рассказывал о том, как приходящие маги и колдуны делают свои пророчества.
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