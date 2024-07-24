Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    А про свой указ кровавый комик забыл?Зеленский засуети...
  • Андрей
    Молодцы сотрудники ФСБ! Но, пока не начнут приговаривать к ВМСЗ и расстреливать за такие действия как бешеных собак -...Подготовка теракт...
  • Андрей
    У нас что, закон такой - приехал в Россию из кишлака, русский язык не знаешь, еще не гражданин, а уже можешь приобрес...Толпа приезжих пр...

На оживленных перекрестках Перми начали ремонтировать трамвайные переезды

На оживленных перекрестках Перми начали ремонтировать трамвайные переезды

Обновление некоторых путей планируется закончить осенью.В Перми активно ведется модернизация трамвайных путей на трех оживленных перекрестках: бульваре Гагарина, улицах Старцева и Макаренко, а также на пересечении улиц Уральской и Крупской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх