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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Square Enix добавит новый контент в демо-версию Final Fantasy 7 Rebirth перед релизом полной...

Square Enix добавит новый контент в демо-версию Final Fantasy 7 Rebirth перед релизом полной...

Square Enix добавит новый контент в демо-версию Final Fantasy 7 Rebirth перед релизом полной игрыДемо-версия позволит игрокам управлять Клаудом или Сефиротом во время инцидента в Нибельхейме, а перед запуском появится часть региона Джунон.

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