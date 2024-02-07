Square Enix добавит новый контент в демо-версию Final Fantasy 7 Rebirth перед релизом полной игрыДемо-версия позволит игрокам управлять Клаудом или Сефиротом во время инцидента в Нибельхейме, а перед запуском появится часть региона Джунон.
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