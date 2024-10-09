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Военное обозрение

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Музей в Гданьске: как на Западе переписывают историю, приравнивая СССР к Третьему рейху

Музей в Гданьске: как на Западе переписывают историю, приравнивая СССР к Третьему рейху

Как авторы экспозиций музея Второй мировой войны в польском гданьске меняют восприятие посетителей.

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