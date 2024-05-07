IGN: Закрытие Arkane Austin стало шоком для разработчиков Redfall — они готовили крупно...

IGN: Закрытие Arkane Austin стало шоком для разработчиков Redfall — они готовили крупное обновление Xbox-эксклюзиваСуществует вероятность, что покупатели Redfall полностью потеряют доступ к шутеру после отключения его серверов, поскольку дальнейшая разработка официально была отменена.
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