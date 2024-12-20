Врач назвал самый плохой совет

Терапевт Амир Хан рассказал, какую рекомендацию он никогда не дал бы своим пациентам. Самый плохой совет доктор назвал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).