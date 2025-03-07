Американская компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам

Украина потеряла доступ к спутниковым снимкам аэрокосмической компании Maxar Technologies. Об этом в пятницу, 7 марта, проинформировал «Украинский милитарный портал» со ссылкой на решение американской корпорации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии