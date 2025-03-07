Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Долго готовят!Экс-депутат Рады ...
  • Вера Роднова
    А вот интересно, этих идиотов в США,жизнь чему то учит?The Hill: Трамп н...
  • Вадим Скоробогатов
    Нехрена на Россию давить...Лопнешь от натуги БЛЯ...ЦГ: Китай прекрат...

Американская компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам

Американская компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам

Украина потеряла доступ к спутниковым снимкам аэрокосмической компании Maxar Technologies. Об этом в пятницу, 7 марта, проинформировал «Украинский милитарный портал» со ссылкой на решение американской корпорации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх