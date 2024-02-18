Трамп: Коррупция и наплыв мигрантов превращают США в страну третьего мира

Экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обратил внимание на тот факт, что наличие коррупционеров среди судей и недостаточно жёсткий контроль за приграничными участками, который приводит к наплыву нелегально мигрирующих жителей, делает из державы страну третьего мира.
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