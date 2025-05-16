Jama Otolaryngol: Снижение обоняния повышает риск смертности среди пенсионеров

Ученые из Швеции провели исследование, в ходе которого выяснили неожиданный факт. Оказывается, снижение чувств органов обоняния у пожилых людей может говорить об ухудшении общего состояния здоровья организма.
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