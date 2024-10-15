Бывший министр строительного комплекса Рязанской области и его доверенное лицо задержаны по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере

Реализованным при координирующей роли подразделений ФСБ России совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области комплексом оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке СОБР регионального Управления Росгвардии пресечена противоправная деятельность бывшего министра строительного комплекса Рязанской области и его доверенного лица – исполнительного директора коммерческой организации.