Подрядчика парка Угольщиков дополнительно оштрафовали

Забайкальский краевой суд в ходе рассмотрения апелляции по делу о хищении подрядчиком 14,8 млн рублей при благоустройстве парка Угольщиков усилил дополнительное наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей.
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